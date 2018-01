Allarme criminalità minorile a Napoli, Salvini: "Chi sbaglia paga, anche se minore"

Sui casi di violenza giovanile degli ultimi mesi a Napoli si è espresso anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini, soffermatosi con i cronisti a Montecitorio: "Il tema della violenza minorile mi sta particolarmente a cuore, la riforma della giustizia è una nostra priorità. Anche nel caso delle baby-gang napoletane penso che chi sbaglia debba pagare anche se minorenne. Non può essere una tiratina d'orecchie a far cambiare strada a un tredicenne che gira armato. Servono punizioni severe e certe". Intanto mercoledì all'Hotel Mediterraneo sarà presentato il simbolo della coalizione Lega a Napoli. Sparisce dallo stemma la parola 'Nord'.



Sull'emergenza legata agli episodi di criminalità giovanile a Napoli si è espresso anche il Ministro della Giustizia Andrea Orlando: "Come si affrontano le baby gang? Con un esercito di maestre", ha spiegato Orlando.