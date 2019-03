Salvini torna a Napoli: oggi il vertice in Prefettura

Matteo Salvini torna a Napoli. Il Ministro dell'Interno sarà quest'oggi in città per partecipare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

Il vertice avrà inizio alle ore 15,00. Al termine il numero uno del Viminale incontrerà i media per fare il punto della situazione.

L'ultima visita del vicepremier tra Napoli e provincia è datata 18 gennaio, quando Salvini incontrò prima il pizzaiolo Gino Sorbillo a Capodichino, per poi raggiungere Afragola.