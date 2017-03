Il lungo giorno di Salvini a Napoli: attesa e tensione in città

E' cominciata la lunga giornata dell'arrivo di Matteo Salvini a Napoli. Il leader della Lega è atteso in città per un comizio fissato alle ore 17,00.

Ore convulse nella serata di venerdì, con l'annuncio della Mostra d'Oltremare di voler negare la sala congressi a Salvini, dopo l'occupazione della sala da parte dei collettivi, e l'intervento da Roma del Ministro degli Interni Minniti affinchè la Prefettura partenopea faccia svolgere regolarmente la manifestazione.

La Mostra d'Oltremare non confermava lo svolgimento dell'evento nell'ultima nota ufficiale, affidata nella tarda serata di venerdì al consigliere delegato Giuseppe Oliviero: "Sugli ultimi sviluppi della vicenda legata alla manifestazione di Matteo Salvini a Napoli, la Mostra d'Oltremare non farà alcun passo indietro sulla decisione di non far svolgere il comizio, a meno di un atto ufficiale da parte della Prefettura di Napoli. In quel caso non ci resterebbe che soccombere. Al momento non abbiamo ricevuto nessun atto formale".

Salvini dal canto suo, via Facebook, non sembra avere esitazioni: "Vi aspetto oggi alle 17 alla Mostra d'Oltremare, tutto come previsto. Con migliaia di persone perbene e con il sorriso".

IL PROVVEDIMENTO - In mattinata poi la Prefettura di Napoli ha reso noto che è stato adottato un provvedimento di cui all’articolo 2 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, notificato stamane, al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

IL CORTEO - Alle 14, invece, da Piazza Sannazaro, partirà regolarmente il corteo "Mai con Salvini", al quale potrebbe partecipare anche il Sindaco Luigi de Magistris: "Ancora non si capisce bene dove Salvini terrà il comizio. Quello che so per certo però è che io oggi sarò in piazza, assieme a migliaia di napoletani, per portare il daspo popolare alla Lega Nord e al suo leader", scrive Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità di Napoli.

I COLLETTIVI - "La giornata di oggi ha a che fare con Napoli. La giornata di oggi ha a che fare con chi ama questa città, chi ancora non ha smesso, chi ancora ci si perde. Per chi ne conosce le contraddizione, le sofferenze, le jastemme, ma anche i segreti più preziosi, la capacità di essere porto e piazza, incontro e scambio, i tesori nascosti, le lingue intrecciate, le braccia che si aprono. Oggi la parte migliore di questa città deve indossare scarpe comode, venire a Piazza Sannazaro, ritrovare migliaia di sorelle e fratelli vicino al Lungomare, mettersi in cammino, serrare le fila, espellere l'odio di chi ha devastato la nostra terra e ora vuole comprarne i voti", si legge sulla pagina Facebook di Insurgencia, tra i promotori del corteo.