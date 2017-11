Salvini: "Non è vero che schifo i napoletani. Mi rivedo in Sarri"

“Napoli-Juventus è una sfida scudetto, sono le uniche due che si contendono lo scudetto ed io quest’estate avevo previsto che gli azzurri erano i favoriti per il titolo. La squadra di Sarri ha un gioco fluido e brillante, sicuramente un gioco migliore rispetto a quello del Napoli. Errore di Berlusconi su Sarri? Non so se la sua scelta sia dipesa dall’aspetto politico, ma magari fosse arrivato Sarri. Io mi sento come lui, sono sanguigno. La schiettezza di Sarri, ad esempio, mi piace molto". Così Matteo Salvini ha parlato in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

"Il 1 dicembre sarò a Castelvolturno. Questa realtà è una delle realtà più evidenti di come l’immigrazione possa arrivare a un punto esagerato. Napoli-Juventus? Non sarò allo stadio, penso la vedrò sul cellulare. Non tiferò la Juventus, ma non tiferò contro nessuno. Se il Napoli vince è la dimostrazione che il bel calcio trionfa anche sui soldi. Schifare i napoletani? E’ la quarta città per contatti Facebook con la quale riesco a dialogare. Devo dire che sono affascinato da tanti ragazzi che vanno oltre l’etichetta, io non schifo e non mi sento superiore a nessuno”, ha concluso il leader della Lega.