Salvini su Feltri: "Ha detto una cazzata sui meridionali"

"Mi è sembrata francamente una cazzata l'affermazione del direttore Feltri sulla inferiorità dei meridionali. Sono assolutamente in disaccordo con le sue affermazioni - spiega Matteo Salvini a radio Crc - perchè se per un giornalista è scorretto in tempo di pace fare considerazioni che dividono il Paese, è scorretto e ingiusto farlo in tempo di guerra. Esistono distanze nel Paese, ma tra chi vive in quartieri disagiati e quartieri ricchi con più servizi e questo non è certo colpa dei cittadini, la politica deve fare di tutto, come noi stiamo facendo, per accorciarle queste distanze".

Pizza e pasti a casa in Campania, Salvini: "Meglio tardi che mai"

"La Regione Campania ha sbloccato (per ultima in Italia) la consegna di pizze e pasti a domicilio, ma ci sono ancora troppi problemi. Bene le osservazioni di Confesercenti Napoli e delle altre associazioni di categoria, che rappresentano ad esempio oltre 4.000 pizzerie: è auspicabile che De Luca corregga la norma sugli orari di apertura di bar, ristoranti e pizzerie, ancora troppo ridotti, o molti artigiani e commercianti non riusciranno a riaprire e lavorare”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.