Etna a Napoli in una locandina, Salvini: "Grafica manipolata. Se queste sono le armi dell'opposizione"

"Comici! Qualche buontempone si è divertito a ritoccare la grafica di un cartello sulla mia visita di oggi a Napoli mettendo l'Etna al posto del Vesuvio. Se queste sono le armi di sinistra e grillini contro la Lega... La commissione sulle fake news che dirà?!? Facciamo girare e inviamo bacioni!".

E' il duro commento di Matteo Salvini che denuncia in conferenza stampa tenutasi a Villa Vittoria a Posillipo, durante la presentazione di due nuovi candidati della Lega alle Regionali in Campania (Zinzi e Nappi), la manipolazione ad una locandina Facebook del leader della Lega nella quale era immortalato l'Etna in sostituzione del Vesuvio.