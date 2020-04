Salvini: “Impossibile fare campagna elettorale e votare in estate”

"Onestamente, di fronte a 25mila morti, di fronte ai problemi sociali, sanitari ed economici che dobbiamo affrontare, le riunioni politiche per decidere i candidati non le abbiamo fatte e non sono una priorità, almeno fino a quando il virus non sarà sotto controllo. Quanto al voto regionale, penso sia difficile andare alle urne a luglio. E mi sorprende che De Luca prima va in tv e fa lo sceriffo, dicendo che non si corre, non si esce, non si mangia, per poi andare a votare a luglio. Possibile che l'unica riapertura che vuole fare sia proprio quella che gli riguardi direttamente?".

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Canale 21. "E come fai una campagna elettorale a maggio e giugno, in queste condizioni? Io credo - aggiunge - che se ne riparlerà in autunno, e con calma offriremo come centrodestra un'alternativa alle sinistre. In questo periodo sento tanta gente dei settori piu' diversi, in molti hanno voglia di partecipare alla ricostruzione di questa terra. Sarà una partita apertissima, ma per il momento la priorità è salvare vite e posti di lavoro".