Salvini ironizza su De Luca: "Con lui Campania in una botte di ferro"

"In Regione Campania c'è De Luca che provvede a tutto e tutti". È in questi termini che il leader della Lega, Matteo Salvini, ha oggi ironizzato sul governatore campano.

Salvini è intervenuto in videoconferenza, in diretta Facebook, all'incontro dei rappresentanti del mondo delle professioni della Campania. "Siete in una botte di ferro e non avete bisogno di niente e nessuno", ha rincarato la dose il leghista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Carroccio "tiene alta l'attenzione a tutela delle categorie professionali - ha aggiunto Salvini - perché sapere che ci sono 14mila geometri o 30mila avvocati che hanno cliccato troppo tardi e non ci sono più bonus e budget per i 600 euro. È una cosa che nessun paese civile può permettersi".