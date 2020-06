Salvini, attacco a De Luca: "In Campania italiani chiusi in casa e immigrati violano le regole"

Nuova puntata oggi della "sfida" a colpi di dichiarazioni tra Salvini e De Luca, sempre più accesa con l'approssimarsi delle elezioni regionali. Così il leader della Lega, chiamato in causa qualche giorno fa dal presidente della Giunta campana: "Il governatore che perde tempo a insultare la Lega e a lanciare slogan sui lanciafiamme anti-assembramenti dovrebbe spiegare come mai non riesce a risolvere neppure il problema di Mondragone, provincia di Caserta, dove i cittadini italiani sono esasperati perché chiusi in casa per motivi sanitari mentre alcuni immigrati violano le regole come se nulla fosse".

"Dal caos rifiuti ai troppi ospedali chiusi, dalle ordinanze contro le pizze a casa al flop dei controlli, dagli insulti al sottoscritto agli accordi con i Mastella e i De Mita: i campani - aggiunge il leghista - si meritano un governatore serio e non un battutista".

Le pressioni nel centrodestra

Intanto il segretario leghista si è espresso nuovamente contro un'eventuale candidatura di Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, alle prossime amministrative. Non riferendosi specificamente a lui ma parlando in generale della famiglia Cesaro, Salvini è stato categorico. “L'importante è che l'epoca dei Cesaro e dei Cosentino in Campania sia finita. Vogliamo liste pulite”.