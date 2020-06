Salvini sfida De Luca: "Sulle risse fra extracomunitari non dice niente?"

"De Luca non ha niente da dire sulle tre risse in pochi giorni a Napoli, con protagonisti extracomunitari e nei pressi del capolinea della Circumvesuviana? Tutti razzisti e leghisti i cittadini che protestano? Difendere Napoli e i napoletani sarà una priorità della Lega alla guida della Regione Campania". Questo il commento della Lega Matteo Salvini in merito alle recenti risse verificatesi in zona Stazione Centrale - Porta Nolana.

