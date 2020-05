Salvini: “De Luca pensi all'economia o arriverà la camorra”

"Governatori come Zaia e Toti già parlano di stagione estiva, di stabilimenti balneari, di alberghi, di detassazione per bar e ristoranti. Mi piacerebbe ascoltare anche in Campania discorsi del genere e non polemiche sulla montatura dei miei occhiali. De Luca usi il suo tempo in modo diverso, altrimenti fa un torto ai campani". Così il segretario della Lega Matteo Salvini intervenendo in una videoconferenza organizzata dal partito campano sul tema del lavoro nella fase 2.

"Da ex ministro dell'Interno comprendo che in Campania ci sono già segnali che ci dicono che se non arriva liquidità dalle istituzioni altre istituzioni malavitose sono pronte a entrare in alberghi, bar, ristoranti, attività commerciali. Se lo Stato non fa in fretta, arriverà la camorra". Il leader della Lega è tornato sullo scontro con il governatore De Luca, reo di fare una politica spettacolare senza soluzioni concrete per la ripartenza in Campania.

"A metà maggio il decreto aprile non arriva, il decreto non c'è perché litigano su tutto come sulla sanatoria per gli immigrati, i fondi alle imprese, il turismo. Oggi ho ascoltato le imprese agricole per capire di quanta manodopera c'è bisogno e la Campania - ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno - è tra le protagoniste. Le imprese agricole dicono che la sanatoria non serve a niente: per lavorare la terra occorre formazione, non ci si può improvvisare" ha concluso Salvini.