Salvini: “In Campania non voglio un Cesaro di fianco”

Continua lo scontro all'interno del centrodestra campano. Ad alimentarlo è il diktat di Matteo Salvini che non vuole più sentir parlare dei Cesaro. Il leader della Lega si è espresso chiaramente anche ieri contro un'eventuale candidatura di Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. Non riferendosi specificamente a lui ma parlando in generale della famiglia Cesaro, Salvini è stato categorico. “L'importante è che l'epoca dei Cesaro e dei Cosentino in Campania sia finita. Vogliamo liste pulite”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un attacco senza mezze misure cominciato due giorni fa a poche ore dall'annuncio di Stefano Caldoro come candidato governatore del centrodestra in Campania. Il leader della Lega ha anche avvertito che “è impensabile che venga in Campania a fare campagna elettorale con un Cesaro di fianco”, ribadendo la sua volontà di un “rinnovamento della classe dirigente”. Una tensione che mette in difficoltà lo stesso Caldoro che nei mesi scorsi ha avuto in Cesaro uno dei suoi sponsor più convinti e che adesso si ritrova a non essere partito ufficialmente con la campagna elettorale visto che non c'è stata una presentazione con i leader del centrodestra. I veti di Salvini, inoltre, creano non pochi problemi nella preparazione della lista da parte di Forza Italia visto che riguarderebbero anche altri personaggi di spicco del partito legati ai Cesaro o in passato a Cosentino.