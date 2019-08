Salvini a Soverato: in prima fila un tifoso del Napoli

Sta girando sui social networks - in particolar modo su Twitter - la foto che il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale, e che mostra parte della platea che l'ha ascoltato nel comizio di Soverato. In primo piano, tra i supporters del Ministro leghista, spunta un tifoso del Napoli, che indossa la maglia con lo stemma del club. Dovrebbe - è bene usare il condizionale - trattarsi di un sostenitore del Ministro, e non di un contestatore - considerato che a Soverato, in Calabria, Salvini è stato duramente contestato da centinaia di manifestanti, che nella foto sono visibili nelle retrovie.

La foto ha fatto immediatamente il giro del web, con decine di persone che commentano l'insolito - ma ormai sempre più comune - accostamento tra la passione per il Napoli e l'orientamento a favore del Ministro leghista, che fino a qualche anno fa era esplicitamente avverso ai meridionali in generale e ai napoletani in particolare.