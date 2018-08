Salvini: "A Napoli il consigliere extracomunitario ha l'interprete. No comment"

"A Napoli, il “consigliere comunale per gli extracomunitari” voluto da de Magistris ha un interprete perché non parla l'italiano!!! No comment...".

Questo il tweet del Ministro degli Interni Matteo Salvini sulla recente elezione del consigliere comunale aggiunto a Napoli, vinte da Viraj Prasanna, 41enne di nazionalità srilankese.