Torre del Greco, il sindaco Borriello: "Io sto con Salvini, possiamo arrivare al 10%"

C'era anche lui, alla Mostra d'Oltremare, al comizio del segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Ciro Borriello, sindaco di Torre del Greco, non nasconde le sue simpatie per il leader delle "camicie verdi".

Ex Forza Italia, era lì con un paio di assessori della sua giunta, ed un nutrito gruppo di attivisti che “Noi con Salvini” vanta a Torre. Si tratta del circolo col maggior numero di adesioni nella provincia di Napoli, circa 200.

A Borriello - e ai salviniani torresi - la trasmisione de La7 “Tagadà” ha dedicato un servizio. “Chi può non essere d'accordo con lo slogan di Salvini prima l'Italia e prima gli italiani? – si chiede Borriello – Condivido molte delle sue idee, e non nascondo la possibilità di un'adesione al suo movimento”. “I miei cittadini l'hanno presa non bene, ma è il momento di superare queste divisioni. Le elezioni? Penso che a Torre potremmo arrivare al 10%”.