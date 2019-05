Salvini sulla cannabis: "Centri sociali disperati perchè gli hanno chiuso i negozi che vendono le canne"

Matteo Salvini è arrivato a Casoria per un comizio per sostenere la candidata sindaco di Casoria Angela Russo. In piazza Cirillo non sono mancati i supporter del leader leghista, ma il vicepremier ai contestatori che gli urlavano contro 'assassino e ignorante' ha così risposto: "Ignorano quanti morti ha causato negli ultimi anni la politica dei porti aperti". Rivolgendosi poi al candidato sindaco, Angela Russo, le ha chiesto di prendere "nome, cognome e numero di conto corrente, così gli mandiamo 10 migranti a casa per ciascuno".

Esposto anche un cartello con la scritta "Via i fascisti da Casoria" contro Salvini da un balcone limitrofo a piazza Cirillo a Casoria.

Caso Whirlpool

"Conto che il Governo faccia mantenere gli impegni a chi vorrebbe licenziare dopo aver preso soldi. Mi auguro che l'amico Luigi Di Maio faccia valere gli impegni firmati", è il commento di Matteo Salvini sulla vicenda Whirlpool, culminata con oltre 400 licenziamenti.

Cannabis

"I centri sociali sono disperati perchè gli hanno chiuso i negozi che vendono le canne", ha affermato in merito al pronunciamento sul divieto di cannabis light della Cassazione.

Noemi

"Spero di poterla vedere presto giocare, perchè l'ultima volta che l'ho vista era intubata e vederla sorridere per me sarebbe un regalo enorme", è il commento del vicepremier sul miglioramento delle condizioni di salute di Noemi, ferita per errore in un agguato in piazza Nazionale.

De Luca

"La gestione di De Luca sta facendo tanti danni sulla sanità, sull'ambiente, sulle infrastrutture. A me interessa che i campani possano scegliere un'alternativa ai chiacchieroni del Pd", ha concluso Salvini.

