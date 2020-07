Salvini visita il campo rom di Giugliano|VIDEO

Matteo Salvini ha visitato il campo rom di Giugliano in Campania. Si è trattato di un fuoriprogramma dopo la tappa di Sorrento di questa mattina.

Salvini a Sorrento: "Italia ha bisogno di turisti che pagano e non che sbarcano"

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, questa mattina era a Sorrento per un incontro con i cittadini presso il gazebo della Lega di Largo Giovanni Paolo II corso Italia e per partecipare alla due giorni Alis. "Faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento per difendere i decreti sicurezza. L'Italia ha bisogno di turisti che pagano e non di turisti che sbarcano, di gente che viene qui a soggiornare e che dobbiamo pagare. Ad oggi sono sbarcati più di 10mila immigrati e lo scorso anno erano 3000. Noi abbiamo bisogno di più agenti e di più poteri ai sindaci, di garantire più sicurezza agli italiani". Denuncia Salvini sul dl sicurezza e sugli ingressi dei migranti in Italia.