Il ministro Salvini annuncia: "Comitato in Viminale per discutere di camorra e immigrazione"

"‘Ndrangheta, mafia, camorra, immigrazione clandestina e criminalità in generale: tra domani e giovedì presiederò ben quattro comitati nazionali al Viminale dedicati alle regioni del Sud: obiettivi Calabria, Puglia, Campania e Sicilia. Sarà l’occasione per approfondire le ramificazioni della criminalità organizzata in questi ed anche in altri contesti regionali. Alle chiacchiere rispondiamo con il lavoro e con i fatti, con più uomini e più mezzi”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Giovedì 27 giugno sarà il turno di Campania e Sicilia. Mercoledì 26 giugno un comitato nazionale verrà altresì dedicato alla rimodulazione del piano di impiego dei militari per Strade Sicure.