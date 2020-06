Salvini a Napoli: “Bambini nel plexiglass? Solo degli incompetenti possono pensarlo”

"Pensare di chiudere i bimbi in classi differenziate e distanziati con il plexiglass è follia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Napoli per una conferenza stampa nel corso della quale sono stati annunciati gli ingressi nel partito di Severino Nappi e Giampiero Zinzi. "Stanno facendo interventi a raffica in aula in assenza di Conte e Azzolina", ha aggiunto Salvini riferendosi ai parlamentari della Lega impegnati a opporsi alle misure previste per la ripartenza delle scuole.