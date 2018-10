Salvini accolto con affetto a Napoli, Zingaretti: "Segnale per il PD"

"In assenza di speranza, quando viene qui uno che un anno fa diceva quello che diceva dei napoletani i cittadini gli battono le mani. Ma lo fanno, credo, anche per lanciare un segnale a chi non percepiscono più come un'alternativa". Fa mea culpa Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e candidato al congresso del Pd, nel commentare da Napoli il bagno di folla che ha accolto oggi nel quartiere del Vasto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"Io voglio cambiare per costruire quest'alternativa", aggiunge Zingaretti dalla Domus Ars di Napoli, dove è in corso una convention organizzata dal comitato Piazza Grande Campania.