Salvini torna a Napoli per lanciare la sfida a De Luca per le regionali

L'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini tornerà a Napoli nella prossima settimana - non sono stati ancora resi noti i dettagli su data e luogo della visita. L'obiettivo del leader della Lega, pare chiaro, è quello di lanciare la campagna elettorale per la Lega in Campania, dopo il trionfo alle regionali in Umbria.

"La prossima settimana sarò a Napoli", spiega Salvini durante una diretta facebook. "Dobbiamo mandare a casa De Luca che è tanto bravo a chiacchierare quanto incapace a risolvere i problemi dei rifiuti, del lavoro, della sanità". L'ultima visita di Salvini in città è datata 11 ottobre, quando partecipò a una lezione nella scuola dell'associazione 'Fino a prova contraria' di Annalisa Chirico.