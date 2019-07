Napoli Servizi, Salvatore Palma è il nuovo amministratore unico

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proceduto stamani alla firma del decreto di nomina dell’Amministratore Unico della Società "Napoli Servizi S.p.A.", individuandolo in Salvatore Palma, ex assessore comunale al Bilancio.

Il precedente amministratore unico della società partecipata del Comune di Napoli, Andrea de Giacomo, aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 19 luglio.

In data 22 luglio era stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature, la cui scadenza è stata fissata per il 29 luglio.