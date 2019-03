Saluto romano per consigliere comunale nel napoletano, Cirielli: "E' caccia alle streghe"

''È surreale presentare una denuncia per apologia del fascismo contro il presidente del Consiglio comunale di Sant'Agnello, Gennaro Rocco, per una foto privata sui social che risale addirittura alla notte di Capodanno. È una caccia alle streghe. Che conferma come il M5S, ormai radicalizzatosi come forza di estrema sinistra, non abbia argomenti e proposte concrete, e per coprire i fallimenti dei suoi tanti Ministri, dalla Sanità al Lavoro alle Infrastrutture e all'Ambiente, insegua la strada della demagogia''.

È quanto afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera, esprimendo solidarietà al presidente Rocco.