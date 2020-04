“Problemi tecnici”: salta il consiglio regionale in videoconferenza

Problemi tecnici in Consiglio regionale per la seduta convocata in videoconferenza per discutere dell’emergenza Coronavirus in Campania. E così tutto è stato rinviato a domani per consentire di organizzare al meglio il collegamento del presidente Vincenzo De Luca e dei consiglieri regionali. Alcuni erano in Aula, altri negli uffici regionali, altri ancora nelle loro abitazioni.

Tutto come da regolamento approvato per disciplinare lo svolgimento del consiglio nel corso dell’emergenza. La seduta è stata aperta alle 16. Avrebbe dovuto svolgersi fino alle 18.30, ma da subito si sono registrati problemi con i collegamenti audio e video con il sito da dove era connesso il governatore. E’ stato così deciso un rinvio per permettere di testare il sistema di riunione a distanza