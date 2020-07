Consiglio Regionale, approvata mozione per anticipare i saldi estivi in Campania

Il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità una mozione a firma della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, per anticipare i saldi estivi in Campania, rispetto alla data fissata per il 1° agosto, e farli partire immediatamente.

"Si tratta di un risultato fondamentale per la ripresa dell'economia nella nostra regione, grazie al quale possiamo dare una speranza concreta a tantissime piccole imprese in seria difficoltà per gli effetti dell'emergenza sanitaria. Far partire i saldi subito equivale a dare immediatamente ossigeno a commercianti e imprese, contribuendo a far tornare la gente nei negozi, dando così una spinta ai loro affari. Mi aspetto che la Giunta Regionale dia immediatamente attuazione alla proposta approvata, senza attendere un solo giorno di più", afferma la consigliera regionale Valeria Ciarambino.