Ruotolo a “Un giorno da pecora”: “I baffi non li taglio nemmeno se il Napoli vince lo scudetto”

Libero ha scritto che io sarei stato eletto coi voti del condominio? “Quando facevo il giornalista avevo chiesto la radiazione di Feltri dall'ordine dei giornalisti, sia per le sue parole su Camilleri e per i suoi comportamenti sull'omofobia”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Sandro Ruotolo, giornalista e neo senatore del centrosinistra. “La mia petizione ha avuto 104mila firme su change.org, poi abbiamo fatto la nostra richiesta di radiazione al consiglio di disciplina dell'Odg della Lombardia”. E come hanno agito? “Forse hanno troppo lavoro...” Le manca il suo sodale di sempre Michele Santoro? “Si, mi manca anche se io non guardo al passato, siamo rimasti amici”. Chi è, oggi, che si avvicina di più a quel tipo di giornalismo televisivo? “Corrado Formigli con il suo Piazzapulita”.

Per le sue inchieste lei, oggi, vive sotto scorta. “Si, sono cinque anni che vivo sotto scorta”. Ci si abitua a vivere così? “Ti ci abitui, certo, devi pianificare. Nel corso del tempo la mia scorta è stata rafforzata: si cerca di non pensarci ma è molto difficile”. In Senato potrà entrare la sua scorta? “Mi lasceranno all'esterno del Senato, che è un luogo sicuro”, ha spiegato Ruotolo a Un Giorno da Pecora. Lei è un grande tifoso partenopeo. Sarebbe anche disposto a tagliarsi i suoi baffi in caso di scudetto al Napoli? “Non li taglio dal 1977, non li taglierei per niente al mondo. Sono più tifoso del Napoli che anti juventino, anche se anti juventino lo sono. Noi tifosi del Napoli sosteniamo sempre la nostra squadra ma abbiamo anche un coro 'contro': “chi non salta juventino è”. Non è un caso, allora, se alla festa per la sua elezione si è cantato “chi non salta Salvini è”. “E' stata una mia idea, mi è venuta una volta che ero a pranzo con le Sardine di Mattia Santori, che mi avevano invitato ad una loro manifestazione”, ha spiegato Ruotolo a Un Giorno da Pecora, accennando il coro in questione.