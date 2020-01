Ruotolo (candidato suppletive): "Il salvinismo è un vero problema"

"L'odio, il rancore, la destra sovranista, questo Salvini che definisce ancora terroni e colerosi i napoletani, che deride i portatori di handicap e che usa il citofono come manganello: il problema è il salvinismo, è chi si fa interprete della rabbia dei cittadini, ma un politico non dovrebbe essere un megafono". Lo sottolinea il candidato alle suppletive di Napoli per il centrosinistra Sandro Ruotolo, intervenuto a un convegno di Articolo 1 nella sala Cirillo della città Metropolitana.

"Se sono deluso del mancato sostegno del Movimento 5 Stelle? In questo momento si è creata una bellissima alleanza tra società civile e centrosinistra allargata. Qui la sfida è per Napoli e andiamo a votare a causa della scomparsa del senatore Franco Ortolani, un'eccellenza napoletana che ha affrontato questioni che in questo momento ci sono, come l'ambiente, il dissesto idrogeologico".