Rosy Bindi: "Camorra napoletana diversa da altre mafie: spara ancora tanto"

"Parliamo spesso di mafia imprenditoriale, ma è vero che in territori come Napoli la camorra spara ancora tanto e dobbiamo fare qualcosa per arginarla". Parole di Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, durante la Festa del Lavoro, organizzata nel capoluogo partenopeo da 'Articolo Uno - Movimento democratico e progressista'. "La camorra si argina combattendo le diseguaglianze sociali. La questione meridionale è irrisolta da cento anni e deve essere una priorità. Bisogna anche dire che la camorra non possono combatterla solo gli eroi, tutti i cittadini devono fare la loro parte, scegliendo la legalità".