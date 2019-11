A Roberto Fico il premio Borsellino: "Non mi fermerò mai"

“Non ci fermeremo mai, non mi fermerò mai”. Sono le parole del presidente della Camera Roberto Fico, che ha oggi ricevuto a Montecitorio il 24mo Premio Borsellino per la legalità e l'impegno sociale e civile.

Fico ricorda l'anno terribile che fu il 1992, con le stragi in cui vennero uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

"Ricordo perfettamente quei giorni terribili. In quei momenti - ha detto Fico - qualcosa credo in tutti gli italiani si mosse e fu in quei momenti che decisi da che parte stare: dalla parte della legalità, della lotta contro la mafia, dalla parte delle persone più deboli".

"Ho sempre cercato di affermare questi principi e oggi lo posso fare - ha concluso la terza carica dello Stato - cosa che non avrei mai pensato nella mia vita, da presidente della Camera, ne sono orgoglioso".