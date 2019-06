Caso Nugnes e crisi Movimento, Fico: “Dialogo interno o saremo calpestati”

Il presidente della Camera e storico attivista del Movimento 5 Stelle, il partenopeo Roberto Fico, ha affidato ad un post sui social la sua riflessione sul momento dei pentastellati e sulla fuoriuscita dal Movimento Paola Nugnes.

“Ho letto tanti racconti in questi giorni sulle dinamiche che riguardano il Movimento – ha scritto Fico sul social network – Sono convinto che dobbiamo volare alto: perché discutere e ragionare è una risorsa non un limite. C'è bisogno di un lavoro collettivo, e per costruirlo abbiamo bisogno di spazi che permettano di ragionare tutti insieme. Serve il coraggio di metterci in discussione, ridefinire i nostri valori e prendere le decisioni di volta in volta”.

Il caso Nugnes

“Sono davvero dispiaciuto che Paola Nugnes abbia deciso di lasciare il Movimento – spiega ancora il presidente della Camera – Paola è con noi da dodici anni, è una persona onesta, una combattente. Dobbiamo chiederci perché una persona che ama il Movimento come lei decida che non le sta più bene. Come qualcun altro prima di lei”.

“Un congresso? Servono momenti di scambio o saremo calpestati”

“Qualcuno mi ha chiesto se serve un congresso – va avanti Roberto Fico – No, non credo serva un congresso né serve diventare un partito, ma servono momenti di scambio intenso, trasparente, franco. In cui possiamo dirci le cose che non vanno e decidere quelle su cui puntare guardandoci negli occhi. Parlare è il modo per superare eventuali contrasti. Non hanno mai avuto senso le definizioni di dissidenti o traditori. E non è questione di due mandati o meno, di un asse Di Battista-Casaleggio o Fico-Di Maio. Se non ridefiniamo presto identità e valori, ad esempio mettendo di nuovo al centro i temi ambientali e la visione di futuro, non capiremo mai come ripartire. E finiremo per essere calpestati”.