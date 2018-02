Ritiro tessere elettorali, l'avviso del Comune di Napoli agli elettori

Gli elettori della Repubblica Italiana residenti nel Comune di Napoli che non siano in possesso della tessera elettorale o dell’etichetta per cambio di domicilio possono recarsi, muniti di apposito documento di riconoscimento, preferibilmente presso gli uffici nel cui territorio risultano anagraficamente residenti che osserveranno i seguenti orari:



• da LUNEDI' 26 FEBBRAIO a GIOVEDI' 1 MARZO - dalle ore 8.30 alle ore 18.00

• VENERDI' 2 e SABATO 3 MARZO - dalle ore 9.00 alle ore 18.00

• DOMENICA 4 MARZO - dalle ore 7.00 alle ore 23.00



Resta sempre a disposizione dell'utenza anche la sede centrale del Servizio Anagrafe – Stato civile – Elettorale sita alla II traversa privata Via dell'Epomeo, 2 – parco Quadrifoglio che effettua, con gli stessi orari, il rilascio delle tessere. Gli elettori potranno rivolgersi per informazioni al Servizio Anagrafe – Stato civile – Elettorale componendo i seguenti numeri: 081/7958533 - 081/7958441 - 081/7958491 – 081/7958507 - 081/7958508



Gli Uffici presso i quali potranno essere ritirate le tessere elettorali sono i seguenti:

ARENELLA VIA GIACINTO GIGANTE, 242

AVVOCATA-MONTECALVARIO-S.GIUSEPPE-PORTO PIAZZA DANTE, 93

BAGNOLI VIA ACATE, 65

BARRA CORSO SIRENA, 305

CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO PIAZZA S. CATERINA A CHIAIA, 76

CHIAIANO CORSO CHIAIANO, 50/E

FUORIGROTTA VIA BENEDETTO CARITEO, 51

MERCATO - PENDINO CORSO GARIBALDI, 394

MIANO VICO VINCENZO VALENTE, 45

PIANURA VIA PARROCO SIMEOLI, 6

PISCINOLA - MARIANELLA VIA DEL PLEBISCITO, 38

POGGIOREALE VIA E. GIANTURCO, 99

PONTICELLI PIAZZA DE IORIO, 22

S. CARLO VIA SS. GIOVANNI E PAOLO, 125

S. GIOVANNI A TEDUCCIO VIA DOMENICO ATRIPALDI, 64

S. LORENZO - VICARIA VIA TRIBUNALI, 227 (ex Ospedale della Pace)

S. PIETRO A PATIERNO PIAZZA GUARINO, 26

SCAMPIA VIALE DELLA RESISTENZA - Comparto 12

SECONDIGLIANO P.TTA DEL CASALE DI SECONDIGLIANO, 6/7

SOCCAVO PIAZZA GIOVANNI XXIII, 2

STELLA VIA LIETI, 97

VOMERO VIA MORGHEN, 84

Gli elettori residenti all’estero in stati senza intesa o che abbiano esercitato opzione per votare in Italia potranno ritirare la tessera elettorale, negli stessi giorni ed orari suindicati, presso la Sede Centrale del Servizio Anagrafe – Stato civile - Elettorale, sita in 2^ traversa Via dell’Epomeo – Parco Quadrifoglio, 3° piano.