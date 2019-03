Primarie PD, dove votare: file ai seggi al Vomero e in via Toledo

Domenica 3 marzo, in tutta Italia, si vota per le Primarie indette per eleggere il nuovo Segretario e l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Seggi aperti dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Buona la partecipazione in mattinata. Si segnalano code nei 34 seggi allestiti a Napoli. Le file più lunghe sono segnalate nei quartieri Vomero e Arenella e in via Toledo. Tensioni ieri nell'Hotel Terme di Agnano, dove si è tenuta la distribuzione dei kit per i seggi. In Campania si vota anche per l'elezione del segretario regionale del partito. La corsa, anche in questo caso, è a tre: i candidati sono Leo Annunziata, Umberto Del Basso De Caro e Armida Filippelli.

COME SI VOTA

Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera elettorale e versare un contributo minimo di 2 euro.

Gli elettori fuorisede, i giovani fra i 16 e i 18 anni, i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente all’estero che si siano precedentemente registrati online, devono presentarsi con un documento di riconoscimento e un contributo minimo di 2 euro.

I cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, devono portare un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo e minimo 2 euro.

L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

DOVE VOTARE

