Amministrative 2019, lo spoglio nei 20 comuni al voto nel napoletano | DIRETTA

Sono 20 i comuni in provincia di Napoli che sono andati alle urne domenica 26 maggio anche per le Amministrative. Dopo aver ultimato nella notte lo spoglio per le Europee, dalle 14,00 il via agli scrutini per le comunali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 9 giugno.

NapoliToday seguirà in diretta tutti i risultati, con aggiornamenti in tempo reale:

LO SPOGLIO IN DIRETTA

ORE 15,30 - Le prime sezioni scrutinate arrivano da Capri, dove Lembo balza in testa

ORE 15,00 - Ancora nessuna sezione completamente scrutinate nei 20 comuni al voto in provincia di Napoli

ORE 14,00 - Spoglio al via

ORE 13,45 - Liveri ha già il nome del nuovo sindaco: si tratta di Raffaele Coppola, unico candidato, al quale per essere eletto bastava un'affluenza alle urne del 50% + 1 degli aventi diritto

I DATI SULL'AFFLUENZA ALLE URNE NEI 20 COMUNI AL VOTO

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.