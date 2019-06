Amministrative 2019, 5 comuni al ballottaggio nel napoletano: lo spoglio | DIRETTA

In cinque comuni in provincia di Napoli, Bacoli, Casavatore, Casoria, Grumo Nevano e Nola, gli elettori sono andati al voto per i ballottaggi delle Amministrative 2019. Spoglio al via subito dopo la chiusura delle urne alle ore 23,00.

Tutti i risultati e gli aggiornamenti in tempo reale su NapoliToday:

COMUNE SEZIONI SCRUTINATE CANDIDATO 1 CANDIDATO 2 ELETTO SINDACO BACOLI 26 su 26 Della Ragione 62,78% Savoia 37,22% DELLA RAGIONE CASAVATORE 17 su 21 Maglione 51,83% Sollo 48,17% CASORIA 61 su 72 Bene 57,04% Russo 42,96% GRUMO NEVANO 6 su 15 Di Bernardo 64,76% Campanile 35,24% NOLA 9 su 38 Minieri 67,71% Trinchese 32,29%

LA DIRETTA

ORE 00,20 - Bacoli, Della Ragione eletto sindaco

ORE 23,55 - Affluenza definitiva Casoria 30,55%

ORE 23,45 - Le prime sezioni scrutinate arrivano da Casoria: avanti Bene

ORE 23,35 - Affluenza definitiva Nola 64,67%

ORE 23,30 - Affluenza definitiva Grumo Nevano 46,92%

ORE 23,28 - Affluenza definitiva Casavatore 42,68%

ORE 23,25 - Affluenza definitiva Bacoli: 51,87%

ORE 23,05 - Via allo spoglio

ORE 23,00 - Urne chiuse