Piazza del Plebiscito, domani la firma del protocollo per la riqualificazione

Le firme verranno apposte domani, alle 12,30, in prefettura. Il protocollo per la riqualificazione di piazza del Plebiscito e dei suoi spazi ipogei è sul tavolo, attende solo il via libera del sindaco Luigi de Magistris, del ministero dell'Interno, della direzione centrale per l'amministrazione, del Fondo edifici di culto, di Agenzia del demanio e prefettura.

Si tratta di un'idea rivoluzionaria per la famosissima piazza partenopea, che si propone, tra le altre cose, di trasformare gli spazi ipogei presenti sotto la chiesa di San Francesco di Paola in luogo per esposizioni museali interattive, convegni, mostre e manifestazioni culturali.

Il progetto è stato curato dall'assessorato al diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni comuni, con l'apporto della prefettura, della Curia, del Provveditorato alle opere pubbliche, della soprintendenza, dell'Agenzia del demanio e del Fec.