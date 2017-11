Riqualificazione Lungomare, approvata la delibera in Giunta Comunale

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato la delibera con la quale sono state iscritte al Bilancio comunale le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione del Lungomare, nel primo tratto che va da piazza Vittoria al Molosiglio.

Il progetto di riqualificazione già approvato dalle competenti Soprintendenze, prevede anche un sistema di controllo elettronico degli accessi all’area pedonale.



Le risorse provengono dal Programma complementare del PON Metro (POC Metro), in particolare dal “Piano Operativo POC Metro della Città di Napoli”, che ha definito gli interventi da realizzare, tra i quali, appunto, la Riqualificazione pedonale del Lungomare di Napoli.



L'atto approvato dalla Giunta segue la sottoscrizione della Convenzione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale avvenuta il 7 novembre scorso.



"È un decisivo passo in avanti nell'iter per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione - spiega l'assessore comunale Carmine Piscopo - ulteriore elemento qualificante del progetto di trasformazione della città".