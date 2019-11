"A de Magistris non interessano pari opportunità e violenza sulle donne"

"Spero che questa avventura di de Magistris finisca presto. Non è più il mio sindaco è sta tradendo ogni giorno il progetto politico che ci aveva entusiasmato". Sono forti le parole che Simonetta Marino, ex delegata del Comune di Napoli alle Parti opportunità, riserva al primo cittadino. Forti almeno quanto l'amarezza di essersi vista togliere le deleghe, affidate al neo assessore Francesca Menna, senza neanche essere avvertita: "L'ho saputo poche ore prima della conferenza".

L'attacco più duro arriva sul merito del settore di cui si è occupata l'ex delegata: "Credo che pari opportunità e violenza di genere non siano mai state priorità del sindaco e non credo ci capisca molto. Ho lavorato senza un euro per tutti questi anni e abbiamo provato a fare miracoli. Mi sembra chiaro che la logica del rimpasto guardi ai voti. Dopotutto io non posso aprire a nessuna alleanza, cosa che probabilmente può fare la Menna, ex grillina".