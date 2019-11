Comune di Napoli, pronto il rimpasto: quattro i cambi in Giunta

Ore decisive per il rimpasto di Giunta al Comune di Napoli. Manca ormai solo l'ufficialità, ma i cambi nella squadra del Sindaco Luigi de Magistris dovrebbero essere quattro ad un anno e mezzo circa dalla scadenza del suo mandato a Palazzo San Giacomo. Sarà proprio il primo cittadino a presentare i nuovi assessori nella mattinata di martedì in Sala Giunta, nel corso di una conferenza stampa.

Chi entra e chi esce

Ad uscire dovrebbero essere l'assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture Mario Calabrese, l'assessora alle Politiche Sociali Roberta Gaeta, l'assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele e l'assessora ai Diritti di cittadinanza e alla coesione sociale Laura Marmorale. Tre di vecchia data, dunque, come Calabrese, Gaeta e Daniele, entrati nel rimpasto di Giunta del maggio 2013 durante il primo mandato di de Magistris, più un'assessora di nomina recente, Marmorale, entrata in squadra nell'ottobre 2018.

Ad entrare tre attuali consiglieri comunali ed una ex componente dell'aula di via Verdi: Eleonora de Majo, Luigi Felaco, Rosaria Galiero e Francesca Menna.

Da definire le deleghe: de Majo dovrebbe rilevare quelle dell'uscente Daniele, le principali di Calabrese potrebbero finire all'assessore Clemente, mentre le deleghe di Gaeta e Marmorale potrebbero andare all'attuale assessore al Lavoro Monica Buonanno.

Il profilo delle 'new entry'

Eleonora de Majo: classe 1988, attivista dell'area dei centro sociali napoletani, eletta nel 2016 al Consiglio Comunale nella lista DemA. E' attualmente presidente della Commissione Politiche Urbane.

Luigi Felaco: classe 1985, attivista dei movimenti studenteschi e cofondatore dell'associazione anticamorra "Scetammece", è stato dal 2011 al 2016 consigliere alla V Municipalità. Nel giugno del 2016 è stato eletto in Consiglio Comunale tra le fila di DemA. E' attualmente presidente della Commissione Scuola.

Rosaria Galiero: classe 1986, ex portavoce dell'Unione degli Studenti ed ex membro della segreteria provinciale del Partito Comunista Italiano, è entrata in consiglio comunale nel novembre 2018 con Napoli in Comune a sinistra a seguito delle dimissioni di Pietro Rinaldi.

Francesca Menna: docente di malattie infettive degli animali domestici presso l'Università Federico II, è stata eletta in Consiglio Comunale nel giugno 2016 tra le fila del Movimento 5 Stelle. Nel giugno del 2018 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere, prima di lasciare nei mesi successivi i 'pentastellati'.