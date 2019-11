Zanotelli, De Giovanni e Open Arms: appello per "salvare" l'assessore Marmorale

Si è scomodata perfino Open Arms per sostenere Laura Marmorale, assessore ai Diritti di cittadinanza del Comune di Napoli, addidata dal toto-assessori come una delle potenziali vittime del rimpasto di Giunta (e non solo) necessario a de Magistris per tenere insieme una maggioranza che appare quanto mai scollata e appesa un filo.

Insieme alla Ong, l'appello è stato firmato anche dallo scrittore Maurizio De Giovanni e da Alex Zanotelli, frate comboniano impegnato nel Rione Sanità che ha anche inviato al primo cittadino un videomessaggio (pubblicato in questa pagina): "Caro sindaco, non rimuoverla per pure logiche di palazzo".

Insieme a loro, un elenco di circa quaranta associazioni che operano nel terzo settore. "Sostegno al lavoro di Laura Marmorale" il messaggio con cui si conclude la lettera che riportiamo in forma integrale.

Cara Laura Marmorale, quanta Fatica!



Il primo giorno la fatica è enorme. La città di Napoli è una terra di contraddizioni e di conflitti annodati tra loro in una fitta matassa. Il carico delle cose è grande e ti spaventa. Gli ultimi sono sempre più ultimi e da noi questo viene confuso con il destino.

Chi lavora sui territori è affranto e piegato. Abbiamo attraversato un deserto lungo 18 mesi di odio, di ferite tenute accuratamente aperte, di problemi irrisolti nascosti dietro propagande retrive. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle la grande propaganda sulla questione Vasto. Una montagna di propaganda che ha caricato sul conto del razzismo problemi generati dalla povertà e dalla camorra. Questione Vasto affidata alla repressione e all’ordine pubblico. Questione Vasto lasciata lì irrisolta.

Abbiamo attraversato un deserto di odio fatto di piccoli granelli di burocrazia in grado di negare 1000 volte i diritti. Un’attesa lunghissima con in corpo la paura di ingiustizie più grandi. Di cose che potrebbero cambiare ancora in peggio, di altre cose ancora che potrebbero essere perdute.

La città di Napoli nell’ultimo anno si è però distinta. Ha scelto di restare umana. Si è dichiarata porto aperto, città aperta, comunità accogliente. Ha vissuto conflitti e contraddizioni per questo. Ha lanciato segnali, inscenato proteste e ha battezzato flotte. Ha presentato progetti e ha riannodato assieme i fili di una comunità dispersa. Un cammino fatto di piccoli tasselli, che giorno dopo giorno hanno costruito un piccolo ponte dove passare. Un ponte di esperienze associative, di persone, di storie raccontate in modo diverso perché vissute in modo diverso. Un cammino fatto di iniziative, presenze, progetti, risorse sperate e conquistate per migliorare lo spazio di convivenza e le singole vite che in questo spazio sono coinvolte.

Una fatica enorme. Quanta ancora da fare su gambe che sono diventate più forti e che camminano assieme perché hanno la speranza di arrivare più lontano.

In questi ultimi giorni il vento di cambiamento che sembrava spirare in meglio è diventato la rappresentazione drammatica di un ricatto sul futuro della città. Il cambiamento nell’Amministrazione che doveva segnare un cambio di passo nella gestione delle criticità e delle mancanze della città si è trasformato in uno scontro di opportunismi basato su veti e vecchie logiche di potere. L’uscita dalla crisi sembra restare a metà strada tra un regolamento di conti e uno scambio di ostaggi.

Restiamo Umani Ancora.

Le caselle istituzionali non sono spazi auto consistenti; funzionano se hanno un volto, una prospettiva e sanno costruire pazientemente per un giusto tempo di azione. Gli interessi di gruppo, di bottega, di parte che spingono continuamente la roulette della politica cittadina, sacrificando ai giochi di potere la realizzazione delle cose e il conseguimento dei risultati, scavano un solco incolmabile con i cittadini. Per questo chiediamo al Sindaco di Napoli di consentire il proseguimento di questo percorso.

CARO SINDACO SOSTENIAMO TUTTI IL LAVORO DI LAURA MARMORALE!



Napoli, 7 novembre 2019



Firmatari

Adele Del Guercio Università degli Studi di Napoli L’Orientale

Alex Zanotelli Padre Comboniano

Maurizio De Giovanni, scrittore

Open Arms, ONG



Arci Mediterraneo

Associazione Artur

Associazione Bellarus

Associazione Chi rom e…chi no

Associazione dei Rifugiati di Napoli

Associazione dei Senegalesi di Napoli

Associazione Eventi sociali

Associazione I Ken

Associazione interculturale Grammelot

Associazione Interpreti/traduttori/mediatori

Associazione N:E.A.

Associazione PAN

Casba Società Cooperativa Sociale

Centro di elaborazione culturale MOMI

Chiesa Evangelica

Chikù Gastronomia Cultura Tempo Libero

CIDIS onlus

Comunità burkinabé di Napoli

Comunità cubana di Napoli

Comunità Somala in Italia

Cooperativa EDI onlus

Cooperativa Tobilì

Dafne Cooperativa Sociale

Demetra Cooperativa sociale

Dorothea Mueller Pastora Valdese

GESCO Gruppo di Imprese Sociali

Insurgencia

Ivo Poggiani Presidente III Municipalità

La Kumpania Impresa Sociale

LESS Società Cooperativa Sociale

LTM Gruppo Laici Terzo Mondo

Partenhope Cooperativa Sociale

Pianoterra onlus

Prodos

Songtaba Adesib

Traparentesi onlus

Uniso onlus