Rifiuti: videosorveglianza h24 degli impianti

Gli incendi degli ultimi mesi hanno convinto il Consiglio regionale della Campania ad approvare un emendamento riguardante una serie di misure di prevenzione e monitoraggio dei siti dove vengono stoccati i rifiuti. Il dato maggiormente rilevante riguarda la videosorveglianza dei siti 24 ore su 24. Toccherà ai privati garantire la sorveglianza mentre all'Arpac il controllo degli impianti con il compito di revocare anche le autorizzazioni in caso di inadempienze.

A presentare l'emendamento è stato il consigliere regionale Stefano Graziano che ha commentato: «Con la norma approvata oggi, che prevede l'obbligo di videosorveglianza e vigilanza 24 ore su 24 nelle aziende che effettuano stoccaggio, diamo un segnale netto: chi vuole operare nel settore dei rifiuti deve garantire standard di sicurezza elevatissimi. Non possiamo più rischiare che si ripetano disastri come quelli avvenuti a Caivano e San Vitaliano. È giusto dunque che chi non si adegua, si veda revocata l'autorizzazione».