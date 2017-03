Riapertura del Palastadera: pressing della quarta municipalità

Arriva direttamente dal presidente della quarta municipalità il pressing per la riapertura del Palastadera. Giampiero Perrella ha partecipato oggi ad una riunione a Palazzo San Giacomo nel corso della quale si è confrontato con i vertici comunali. In particolare con l'assessore allo sport Ciro Borriello nei cui confronti ha avuto parole d'elogio. «Siamo incoraggiati dal Comune di Napoli e dalla disponibilità dell’Assessore allo Sport Ciro Borriello che ha mostrato determinazione e volontà nel risolvere al più presto questo problema». Per il presidente di municipalità la riapertura della struttura di via Stadera è fondamentale per la riqualificazione del territorio di sua competenza.

«La riapertura del Palastadera deve essere una priorità urgente per il Comune di Napoli affinché si possa restituire al territorio un servizio pubblico che tocca oltre 500 sportivi incluse fasce socialmente ed economicamente deboli». Proprio per provare a tutelare le fasce deboli la municipalità ha sostenuto «progetto del Coni che prevedeva a livello nazionale, la possibilità di coinvolgere fasce meno abbienti in attività sportive gratuite – come racconta Paola Pastorino, assessore municipale allo Sport – abbiamo fatto rete tra scuole, associazioni ed assistenti sociali così da estendere questo progetto a una larga fetta di cittadinanza perciò è ancora più importante che le attività possano riprendere al più presto».