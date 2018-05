Revisori dei conti: parere sfavorevole al rendiconto 2017 del Comune

Il collegio dei revisori dei conti del Comune di Napoli ha dato parere sfavorevole all'approvazione del rendiconto 2017. La relazione dell'organismo viene vista da molti come una battuta d'arresto nel percorso amministrativo della giunta de Magistris. L'organismo ha redatto un relazione di 70 pagine con tutti i dettagli e con le quali «invita l'organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza e prescrive che il Comune provveda tempestivamente ad adottare le attività necessarie al superamento di tutte le riserve garantendo la salvaguardia degli equilibri».

Di fatto certifica l'equilibrio precario dei conti comunali su cui si è espresso duramente il presidente della commissione Trasparenza, Domenico Palmieri. «A qualcuno può apparire come un fulmine a ciel sereno, per me la bocciatura del rendiconto 2017 da parte dei Revisori dei conti del Comune di Napoli è solo l'epilogo ampiamente previsto di una storia di mala gestione amministrativa» scrive Palmieri in una nota.

«La manfrina dei tagli del governo centrale e i debiti ereditati dal passato hanno distratto i vertici di Palazzo San Giacomo dalla vera priorità: fare cassa con la valorizzazione e vendita del patrimonio immobiliare e con le leve finanziarie rappresentate dalle tributi locali e dalle sanzioni per violazioni al codice della strada. Il rendiconto parla chiaro: queste voci di entrata sono di gran lunga inferiori a quelle previste. Per non parlare della mancata riorganizzazione delle partecipate e dei debiti fuori bilancio, un buco nero che, a dispetto di qualsiasi programmazione di spesa, inghiotte i soldi dei contribuenti». Il documento verrà discusso domani in aula nel corso della riunione del consiglio comunale.