Renzi al Vomero con Paolo Siani: "E' lui il mio regalo"

Mattinata napoletana per il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi. Dopo l'incontro all'Unione Industriali in Piazza dei Martiri, l'ex Premier ha fatto tappa al Vomero, dove ha incontrato il candidato Paolo Siani.

Renzi si è recato prima all'Arenella per visitare il luogo dove fu ucciso il giornalista Giancarlo Siani ed il murales a lui dedicato, prima di recarsi in Via Cimarosa per un incontro presso la libreria ad azionariato popolare "Iocisto".

All'uscita Renzi si è intrattenuto con alcune sostenitrici: "Paolo Siani è il mio regalo per voi. Credo che con la sua candidatura abbiamo fatto qualcosa di molto importante", ha detto sorridendo.

Il leader del Pd ha poi lasciato il quartiere collinare, direzione Giugliano. Nel tardo pomeriggio l'evento al Teatro Sannazaro di Napoli.