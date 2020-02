Abbattimento Vela verde, Renzi: "Bellissimo messaggio per tutta l'Italia"

"L'abbattimento delle Vele di Scampia è un bellissimo messaggio per Napoli e per tutta Italia. Nessuno ricorderà come è stato finanziato questo intervento (Piano Periferie 2016), ma poco importa. Passano giorni, mesi, anni, poi la verità si fa largo. Viva Napoli, viva Scampia".

Questo il tweet dell'ex Presidente del Consiglio e attuale leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sull'inizio delle operazioni di abbattimento della Vela verde.