Matteo Renzi: "Siani in prima fila contro la povertà educativa"

"Non è vero che candido solo persone a me vicine. A Napoli ad esempio il primo nostro candidato è Paolo Siani. Siani è un medico, non viene dal Pd, è schierato nella lotta alle mafie, in prima fila contro la povertà educativa". Questo il commento dell'ex premier Matteo Renzi, candidato a Napoli nelle prossime politiche del 4 marzo, sulle liste presentate dal Pd. Renzi ha parlato in diretta su Canale 5 all'interno di Domenica Live condotta da Barbara D'Urso.