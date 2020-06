Renzi a Napoli con "La mossa del cavallo"

Tappa a Napoli per il tour nazionale di presentazione de "La mossa del cavallo", il nuovo libro (Edizioni Marsilio, collana Nodi) del leader di Italia Viva Matteo Renzi che sta registrando il sold out in tutte le città italiane.

L'appuntamento del senatore fiorentino con fan, lettori e sostenitori è per martedì 23 giugno, alle ore 21, nell'anfiteatro dell'ex area Italsider. L'evento è organizzato in modo da garantire il massimo rispetto delle norme di distanziamento e prevenzione anti-covid.

«Dovremo ripensare molto, se non tutto - scrive Renzi - E tenere insieme riformismo politico, crescita economica, civiltà garantista, patriottismo della bellezza e della cultura. Quale paese vogliamo costruire? Quali infrastrutture vogliamo sbloccare? Sono domande a cui è urgente rispondere, se vogliamo ridare slancio all’Italia».

A poche ore dall'annuncio-conferma della candidatura di Stefano Caldoro per il centro-destra, ovviamente l'attesa per il discorso di Renzi che un paio di settimane fa ha già avuto modo di annunciare che "a naso, in Toscana, Campania e penso anche nelle Marche, Italia viva correrà insieme al Partito Democratico e credo che saremo decisivi per la vittoria in alcune regioni".