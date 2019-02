Matteo Renzi presenta il libro a Napoli: "Per la Lega la paura ha il volto dell'immigrazione"

Il Circolo artistico politecnico di piazza Trieste e Trento, 48, ospita Matteo Renzi, per la presentazione del suo libro "Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani", che definisce "Un atto d'amore verso la politica".

Sale gremita per l'ex premier. Presenti tra gli altri, anche Maria Elena Boschi, Valeria Valente, Massimo Costa, Umberto De Gregorio, Gennaro Migliore, Piero De Luca.

Il discorso di Renzi parte dell'episodio razzista, che ha visto coinvolto Emma, offesa da un leghista, per poi passare al Referendum e non solo: "Era utile per l'Italia, non per noi. Non possiamo rassegnarci a queste cose: assenza di futuro, incompetenza, ignoranza, alle fake news e alle bugie. La vera battaglia è andare casa per casa. Per la Lega la paura ha il volto dell'immigrazione. La percezione di sicurezza cresce, ma i reati sono diminuiti". Stoccata diretta a Matteo Salvini: "Vi ricordate che Salvini gridava 'Senti che puzza scappano i cani stanno arrivando i napoletani', poi arriva ad Afragola e gli baciano le mani".

Battaglia persa

"Il Mezzogiorno non cresce come dovrebbe. Il nostro piano per Bagnoli pronto per partire ad agosto è stato fermato. Abbiamo convinto Tim Cook a venire a Napoli e sono tutti entusiasti. Sapevamo dei talenti straordinari presenti a Napoli. Facciamo le infrastrutture come l'alta velocità Napoli-Bari. Pompei l'abbiamo riqualificata dopo i crolli", spiega Renzi. "A Napoli ho perso una grande battaglia, quella sulla scuola, ma il problema è che quando ci sono migliaia di professori da essere assunti, li assumi in blocco, ma se i ragazzi sono al nord o si portano gli insegnanti a Piacenza o si portano gli studenti al sud.

Processo

"I processi si fanno nelle aule di tribunale, non in tv o sui social. Bisogna attendere il processo", sono le parole di Maria Elena Boschi, presente a Napoli per la presentazione del libro dell'ex premier, sul rinvio a giudizio della madre di Renzi.

