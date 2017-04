Renzi, blitz a sorpresa al Rione Sanità: "Qui si respira la speranza"

Blitz a sorpresa a Napoli per Matteo Renzi. L'ex Presidente del Consiglio ha passato alcune ore in città, in particolare al Rione Sanità.

"Ho ripreso il trolley dopo qualche settimana di congresso - ha scritto Renzi su Facebook - e sono tornato a girare da solo nel profondo del Paese. Ho trascorso qualche ora bellissima a Napoli nel cuore del quartiere Sanità con Padre Antonio Loffredo, che avevo conosciuto mesi fa in Prefettura, e i suoi ragazzi, protagonisti del riscatto culturale e civile di questo territorio".

"Le Catacombe di San Gennaro - ha proseguito l'ex premier - passate da ottomila a ottantamila visitatori sono solo la punta dell'iceberg di un appassionate lavoro educativo. C'è molto di più. C'è l'idea che l'identità culturale sia la chiave del riscatto economico e sociale non solo del Mezzogiorno. Questo è il messaggio che l'Italia deve dare all'Europa, in questa fase storica. Altro che piccole discussioni della politica nazionale: qui si respira a pieni polmoni la speranza. E la lotta contro la rassegnazione. Possiamo e dobbiamo fare di più: andiamo avanti, insieme".