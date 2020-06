Renzi a Napoli: "L'educazione di Salvini la ricordiamo nei cori contro i napoletani"

Tappa a Napoli per il tour nazionale di presentazione de "La mossa del cavallo", il nuovo libro (Edizioni Marsilio, collana Nodi) del leader di Italia Viva Matteo Renzi che sta registrando il sold out in tutte le città italiane.

L'incontro dell'ex premier si è tenuto a Città della Scienza.

Bagnoli e Napoli

"Il post coronavirus è una gigantesca opportunità, anche se è una tragedia. Ma il post può essere occasione, non abbiamo vincoli europei o di debito pubblico. Abbiamo spazio mai avuto e il piano shock per Napoli sarà Bagnoli", spiega Renzi, che poi attacca de Magistris. "Il sindaco che mi ha spesso attaccato, ora che è alla fine della sua esperienza voglio usare parole di tranquillità, anche perchè tra poco inizia nuova storia che ci vedrà protagonisti. I soldi per Bagnoli ci sono, li abbiamo messi. Non spenderli è un delitto. Ho sul gozzo tutte le cose che per Napoli volevamo fare che poi sono state bloccate".

Elezioni

In vista delle Regionali Renzi ha spiegato che "L'impressione è che in Campania andremo meglio delle previsioni. Il 21 settembre, data delle elezioni è pure San Matteo, speriamo che anche il patrono di Salerno ci dia una mano. Noi non ci lamentiamo".

Salvini

"Immaginate cosa sarebbe accaduto se avessi fatto io l'aperitivo a Milano. Salvini oggi ha detto che De Luca è maleducato. Sarebbe bello vedere un confronto tra i due. L'educazione di Salvini con i napoletani ce la ricordiamo per i cori da stadio. Siamo passati dal senti che puzza al baciamano di Afragola.", ha concluso il leader di Italia Viva.

