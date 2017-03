Renzi attacca De Magistris: "Un sindaco non sta con i violenti"

"Ci sono argomenti su cui non possiamo girarci introno: no alle alleanze con chi non accetta il principio di legalità che non è un valore di parte ma di tutti. Quando un Sindaco si schiera con chi sfascia la città per non far parlare qualcuno quella non è una cosa da Pd. E quanto un parlamentare chiede di parlare lo deve fare, noi siamo dalla parte di quel parlamentare anche se si chiama Salvini, Proprio perché si chiama così, lo vogliamo sconfiggere alle elezioni ma deve parlare come devono parlare tutti".

Così Matteo Renzi al Lingotto attaccando il sindaco Luigi de Magistris per gli incidenti di Napoli.